May 19 (Infostrada Sports) - Results from the Duesseldorf Cup Men's Singles Round 1 matches on Monday Nikola Milojevic (Serbia) beat Mirza Basic (Bosnia and Herzegovina) 6-2 5-7 6-4 Dustin Brown (Germany) beat 5-Lu Yen-Hsun (Taiwan) 7-6(3) 6-2 Jurgen Melzer (Austria) beat Pablo Carreno (Spain) 6-4 6-1 Jiri Vesely (Czech Republic) beat 8-Igor Sijsling (Netherlands) 7-6(2) 6-3 Teymuraz Gabashvili (Russia) beat Dusan Lajovic (Serbia) 3-6 6-3 6-4