UPDATE 4-Tennis-Indian Wells women's singles round 1 results

March 10 (Gracenote) - Results from the Indian Wells Women's Singles Round 1 matches on Thursday Annika Beck (Germany) beat Eugenie Bouchard (Canada) 3-6 6-2 6-2 Pauline Parmentier (France) beat Oceane Dodin (France) 6-2 6-4 Shelby Rogers (U.S.) beat Jennifer Brady (U.S.) 6-4 7-6(4) Mariana Duque (Colombia) beat Patricia Tig (Romania) 6-4 0-6 6-4 Julia Goerges (Germany) beat Ajla Tomljanovic (Croatia) 7-5 6-2 Luc