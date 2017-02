May 1 (Infostrada Sports) - Results from the Estoril Open men's singles first round on Tuesday 8-Flavio Cipolla (Italy) beat Diego Junqueira (Argentina) 6-1 6-4 7-Albert Montanes (Spain) beat Matthew Ebden (Australia) 6-2 6-3 Rui Machado (Portugal) beat Pedro Sousa (Portugal) 6-7(3) 6-1 6-2 Daniel Munoz (Spain) beat Javier Marti (Spain) 7-5 6-3 Inigo Cervantes (Spain) beat Igor Andreev (Russia) 6-4 3-6 6-3 Ivan Navarro (Spain) beat Daniel Gimeno-Traver (Spain) 7-6(5) 6-2