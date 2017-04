UPDATE 3-Tennis-Marrakech Open men's singles quarterfinal results

April 14 (Gracenote) - Results from the Marrakech Open Men's Singles Quarterfinal matches on Friday 6-Benoit Paire (France) beat Tommy Robredo (Spain) 6-2 6-4 3-Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Jan-Lennard Struff (Germany) 3-6 7-5 6-3 Jiri Vesely (Czech Republic) beat 5-Paolo Lorenzi (Italy) 3-6 6-3 7-6(5) Borna Coric (Croatia) beat 2-Albert Ramos (Spain) 4-6 6-4 6-4