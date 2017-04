March 8 (Infostrada Sports) - Fixture from the Davis Cup World Group Round 1 match between Canada and Japan on Sunday 8-Canada are level with Japan 2-2 On Saturday Kei Nishikori (Japan) beat Vasek Pospisil (Canada) 6-4 7-6(5) 6-3 Daniel Nestor/Vasek Pospisil (Canada) beat Go Soeda/Yasutaka Uchiyama (Japan) 7-5 2-6 6-3 3-6 6-3 Milos Raonic (Canada) beat Tatsuma Ito (Japan) 6-2 6-1 6-2 On Sunday Kei Nishikori (Japan) beat Milos Raonic (Canada) 3-6 6-3 6-4 2-6 6-4