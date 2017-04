March 8 (Infostrada Sports) - Fixture from the Davis Cup World Group Round 1 match between Argentina and Brazil on Sunday 5-Argentina are level with Brazil 2-2 On Friday Leonardo Mayer (Argentina) beat Thomaz Bellucci (Brazil) 6-4 6-3 1-6 6-3 Joao Souza (Brazil) beat Carlos Berlocq (Argentina) 6-4 3-6 5-7 6-3 6-2 On Saturday Marcelo Melo/Bruno Soares (Brazil) beat Carlos Berlocq/Diego Schwartzman (Argentina) 7-5 6-3 6-4 On Sunday Leonardo Mayer (Argentina) beat Joao Souza (Brazil) 7-6(4) 7-6(5) 5-7 5-7 15-13