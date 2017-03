Nov 23 (Infostrada Sports) - Fixture from the Davis Cup World Group Final match between France and Switzerland on Sunday Switzerland beat 5-France 3-1 On Friday Gael Monfils (France) beat Roger Federer (Switzerland) 6-1 6-4 6-3 Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Jo-Wilfried Tsonga (France) 6-1 3-6 6-3 6-2 On Saturday Roger Federer/Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Julien Benneteau/Richard Gasquet (France) 6-3 7-5 6-4 On Sunday Roger Federer (Switzerland) beat Richard Gasquet (France) 6-4 6-2 6-2