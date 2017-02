June 14 (Infostrada Sports) - Results from Halle Open men's singles second round in Germany on Thursday (prefix denotes seeding, * new result) * 2-Roger Federer (Switzerland) beat Florian Mayer (Germany)6-4 7-5 1-Rafa Nadal (Spain) beat Lukas Lacko (Slovakia) 7-5 6-1 Tommy Haas (Germany) beat 6-Marcel Granollers (Spain) 6-3 6-4 8-Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Lukasz Kubot (Poland) 6-7 (5) 6-1 6-3