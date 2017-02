April 13 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Clay Court Championship men's second round matches on Thursday: 2-John Isner (U.S.) beat Horacio Zeballos (Argentina) 6-7(3) 6-4 6-2 Ryan Harrison (U.S.) beat Igor Kunitsyn (Russia) 6-2 6-4 Michael Russell (U.S.) beat 1-Mardy Fish (U.S.) 6-3 6-1 Ryan Sweeting (U.S.) beat Bobby Reynolds (U.S.) 6-3 6-2 4-Juan Monaco (Argentina) beat Tatsuma Ito (Japan) 6-3 6-3 5-Kevin Anderson (South Africa) beat Sam Querrey (U.S.) 7-6(3) 3-6 7-6(2)