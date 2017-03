April 8 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Clay Court Championship Men's Singles Round 1 matches on Monday Alejandro Gonzalez (Colombia) beat Marcos Baghdatis (Cyprus) 4-6 6-2 6-1 Sam Querrey (U.S.) beat Alex Bogomolov Jr (Russia) 6-4 7-6(6) Jack Sock (U.S.) beat 8-Ivo Karlovic (Croatia) 6-1 6-4 Dustin Brown (Germany) beat Rhyne Williams (U.S.) 6-1 6-2