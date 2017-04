April 5 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Clay Court Championship Men's Singles Round 1 matches on Monday Juan Monaco (Argentina) beat Gerald Melzer (Austria) 6-2 6-7(3) 6-4 Chung Hyeon (South Korea) beat Victor Estrella (Dominican Republic) 6-4 6-7(5) 6-0 Denis Kudla (U.S.) beat Mischa Zverev (Germany) 3-6 7-6(2) 7-6(2)