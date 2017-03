April 9 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Clay Court Championship Men's Singles Round 1 matches on Tuesday 5-Feliciano Lopez (Spain) beat Robby Ginepri (U.S.) 7-5 6-2 Steve Johnson (U.S.) beat Denis Kudla (U.S.) 6-3 7-6(4) 7-Lleyton Hewitt (Australia) beat Peter Polansky (Canada) 6-4 3-6 6-4 Benjamin Becker (Germany) beat Ruben Ramirez Hidalgo (Spain) 6-1 1-6 6-3 Michael Russell (U.S.) beat Daniel Gimeno-Traver (Spain) 6-3 7-6(2) Donald Young (U.S.) beat Ryan Harrison (U.S.) 6-0 6-1