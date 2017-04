April 5 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Clay Court Championship Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Benjamin Becker (Germany) beat Michael Berrer (Germany) 7-6(6) 6-0 5-Sam Querrey (U.S.) beat Reilly Opelka (U.S.) 6-4 7-6(4) Tim Smyczek (U.S.) beat Nicolas Kicker (Argentina) 4-6 7-6(5) 6-4 Tommy Paul (U.S.) beat 8-Paolo Lorenzi (Italy) 6-2 6-3 Donald Young (U.S.) beat 6-Steve Johnson (U.S.) 6-4 6-3 7-Marcos Baghdatis (Cyprus) beat Diego Schwartzman (Argentina) 6-0 6-0 Lukas Lacko (Slovakia) beat Dmitry Tursunov (Russia) 6-1 7-5 Matthew Barton (Australia) beat Frances Tiafoe (U.S.) 6-3 6-4