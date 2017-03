April 9 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Clay Court Championship Men's Singles matches on Wednesday Round 2 Sam Querrey (U.S.) beat 7-Lleyton Hewitt (Australia) 6-3 6-4 Round 1 6-Juan Monaco (Argentina) beat Somdev Devvarman (India) 7-6(4) 6-2 Santiago Giraldo (Colombia) beat Matthew Ebden (Australia) 6-1 6-2