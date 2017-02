April 12 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Clay Court Championship Men's Singles Round 2 matches on Thursday 3-Juan Monaco (Argentina) beat Tim Smyczek (U.S.) 7-6(5) 6-1 Ricardas Berankis (Lithuania) beat 2-Tommy Haas (Germany) 6-3 6-3 Robby Ginepri (U.S.) beat Martin Alund (Argentina) 6-2 4-6 6-4 1-Nicolas Almagro (Spain) beat Gael Monfils (France) 2-6 6-0 6-3 5-John Isner (U.S.) beat Jack Sock (U.S.) 7-5 6-7(3) 7-6(3) 7-Paolo Lorenzi (Italy) beat Flavio Cipolla (Italy) 7-6(4) 6-1 Ruben Ramirez Hidalgo (Spain) beat 6-Fernando Verdasco (Spain) 6-3 6-2 Rhyne Williams (U.S.) beat Ivo Karlovic (Croatia) 6-4 6-7(5) 7-6(3)