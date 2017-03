April 13 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Clay Court Championship Men's Singles Quarterfinal matches on Friday 3-Juan Monaco (Argentina) beat Robby Ginepri (U.S.) 6-1 6-0 5-John Isner (U.S.) beat Ricardas Berankis (Lithuania) 6-3 3-6 6-3 1-Nicolas Almagro (Spain) beat 7-Paolo Lorenzi (Italy) 6-4 6-4 Rhyne Williams (U.S.) beat Ruben Ramirez Hidalgo (Spain) 7-6(1) 1-6 6-4