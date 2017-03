April 8 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Clay Court Championship Men's Singles Round 2 matches on Wednesday 3-Kevin Anderson (South Africa) beat Federico Delbonis (Argentina) 6-7(4) 6-0 6-3 7-Jeremy Chardy (France) beat Go Soeda (Japan) 6-3 6-3 8-Sam Querrey (U.S.) beat Steve Johnson (U.S.) 6-1 4-6 6-0