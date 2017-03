April 10 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Clay Court Championship Men's Singles Round 2 matches on Thursday Teymuraz Gabashvili (Russia) beat 4-John Isner (U.S.) 6-2 7-6(2) 6-Fernando Verdasco (Spain) beat Chung Hyeon (South Korea) 7-6(5) 6-2 Jack Sock (U.S.) beat 2-Roberto Bautista (Spain) 6-4 6-4 5-Santiago Giraldo (Colombia) beat Janko Tipsarevic (Serbia) 7-6(2) 6-3