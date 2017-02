UPDATE 3-Tennis-Memphis International men's singles results

Feb 15 (Gracenote) - Results from the Memphis International Men's Singles matches on Wednesday Round 2 Donald Young (U.S.) beat Reilly Opelka (U.S.) 7-6(3) 6-3 Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) beat 7-Steve Darcis (Belgium) 7-6(2) 6-4 Round 1 Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) beat Benjamin Becker (Germany) 6-3 6-4 Nikoloz Basilashvili (Georgia) beat Jordan Thompson (Australia) 6-3 6-0