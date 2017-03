March 17 (Infostrada Sports) - Results from the Indian Wells Men's Singles Round 3 matches on Tuesday Jack Sock (U.S.) beat 15-Roberto Bautista (Spain) 3-6 6-3 6-2 13-Gilles Simon (France) beat Michael Berrer (Germany) 6-2 7-5 27-Lukas Rosol (Czech Republic) beat Robin Haase (Netherlands) 6-4 6-7(4) 7-6(3) 9-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Steve Johnson (U.S.) 6-4 6-2