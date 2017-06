March 10 (Gracenote) - Results from the Indian Wells Men's Singles Round 1 matches on Thursday Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) beat Ryan Harrison (U.S.) 6-4 3-6 7-5 Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat Viktor Troicki (Serbia) 6-1 6-4 Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) beat Jordan Thompson (Australia) 1-6 6-1 3-0 (J. Thompson retired) Peter Gojowczyk (Germany) beat Reilly Opelka (U.S.) 6-4 3-6 6-1 Paolo Lorenzi (Italy) beat Robin Haase (Netherlands) 6-4 6-3 Karen Khachanov (Russia) beat Tommy Robredo (Spain) 6-1 7-5 Bjorn Fratangelo (U.S.) beat Bernard Tomic (Australia) 6-2 6-2 Vasek Pospisil (Canada) beat Lu Yen-Hsun (Taiwan) 6-7(6) 6-4 6-3 Jeremy Chardy (France) beat Radu Albot (Moldova) 7-6(2) 6-2 Yoshihito Nishioka (Japan) beat Elias Ymer (Sweden) 6-4 6-1 Fabio Fognini (Italy) beat Konstantin Kravchuk (Russia) 0-6 7-5 6-4 Martin Klizan (Slovakia) beat Thiago Monteiro (Brazil) 7-6(6) 6-3 Joao Sousa (Portugal) beat Diego Schwartzman (Argentina) 4-6 6-3 6-4 Darian King (Barbados) beat Nikoloz Basilashvili (Georgia) 7-5 7-5 Dusan Lajovic (Serbia) beat Frances Tiafoe (U.S.) 6-3 6-3 Adrian Mannarino (France) beat Juan Monaco (Argentina) 6-3 6-7(5) 6-1