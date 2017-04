March 12 (Infostrada Sports) - Results from the Indian Wells Men's Singles Round 1 matches on Friday Andreas Seppi (Italy) beat Donald Young (U.S.) 4-6 6-4 6-3 Michael Berrer (Germany) beat Juan Monaco (Argentina) 7-6(5) 5-7 6-4 Gilles Muller (Luxembourg) beat Victor Estrella (Dominican Republic) 7-5 6-3 Mikhail Youzhny (Russia) beat Aljaz Bedene (Britain) 7-5 2-6 6-3 Alexander Zverev (Germany) beat Ivan Dodig (Croatia) 3-6 7-5 6-3 Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) beat Daniel Munoz (Spain) 7-6(1) 6-2 Thiemo de Bakker (Netherlands) beat Jiri Vesely (Czech Republic) 6-4 4-6 6-2 Jozef Kovalik (Slovakia) beat Pierre-Hugues Herbert (France) 6-4 6-7(9) 7-6(5) Fernando Verdasco (Spain) beat Peter Polansky (Canada) 7-6(4) 6-3 Denis Kudla (U.S.) beat Denis Istomin (Uzbekistan) 6-3 2-6 6-1 Vincent Millot (France) beat Mackenzie McDonald (U.S.) 6-1 6-3 John Millman (Australia) beat Alexander Sarkissian (U.S.) 6-2 6-0 Bjorn Fratangelo (U.S.) beat Teymuraz Gabashvili (Russia) 6-4 6-4 Guillermo Garcia-Lopez (Spain) beat Ernests Gulbis (Latvia) 6-2 7-6(2) Vasek Pospisil (Canada) beat Jared Donaldson (U.S.) 7-6(5) 6-7(2) 6-3 Adrian Mannarino (France) beat Lukas Rosol (Czech Republic) 4-6 6-3 6-4