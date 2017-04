March 13 (Infostrada Sports) - Results from the Indian Wells Men's Singles Round 2 matches on Saturday 3-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Illya Marchenko (Ukraine) 6-3 6-2 6-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Juan Martin Del Potro (Argentina) 7-6(4) 6-2 Albert Ramos (Spain) beat 24-Nick Kyrgios (Australia) 7-6(4) 7-5 13-Gael Monfils (France) beat Pablo Carreno (Spain) 7-5 7-6(1) Federico Delbonis (Argentina) beat 32-Joao Sousa (Portugal) 7-6(6) 6-4 8-Richard Gasquet (France) beat Nicolas Mahut (France) 6-4 6-1 26-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat Robin Haase (Netherlands) 6-4 6-2 12-Milos Raonic (Canada) beat Inigo Cervantes (Spain) 6-1 6-3 15-David Goffin (Belgium) beat Frances Tiafoe (U.S.) 3-6 6-3 7-6(2) 10-Marin Cilic (Croatia) beat Ryan Harrison (U.S.) 6-4 6-3 Andrey Kuznetsov (Russia) beat 28-Jeremy Chardy (France) 6-4 6-2 2-Andy Murray (Britain) beat Marcel Granollers (Spain) 6-4 7-6(3) Guido Pella (Argentina) beat 22-Pablo Cuevas (Uruguay) 6-1 4-6 6-4 Borna Coric (Croatia) beat 29-Thomaz Bellucci (Brazil) 6-2 6-2 Leonardo Mayer (Argentina) beat 20-Viktor Troicki (Serbia) 7-5 6-3 17-Bernard Tomic (Australia) beat Rajeev Ram (U.S.) 6-4 7-5