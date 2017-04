March 14 (Infostrada Sports) - Results from the Indian Wells Men's Singles Round 3 matches on Monday Federico Delbonis (Argentina) beat 2-Andy Murray (Britain) 6-4 4-6 7-6(3) 12-Milos Raonic (Canada) beat 17-Bernard Tomic (Australia) 6-2 3-0 (Tomic retired) 8-Richard Gasquet (France) beat 26-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 2-6 6-2 6-1 15-David Goffin (Belgium) beat Guido Pella (Argentina) 4-6 6-3 6-2