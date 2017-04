March 16 (Infostrada Sports) - Results from the Indian Wells Men's Singles Round 3 matches on Tuesday 1-Novak Djokovic (Serbia) beat 27-Philipp Kohlschreiber (Germany) 7-5 7-5 18-Feliciano Lopez (Spain) beat 14-Roberto Bautista (Spain) 7-6(5) 6-7(10) 6-4 9-John Isner (U.S.) beat Adrian Mannarino (France) 6-4 7-6(4) 5-Kei Nishikori (Japan) beat 30-Steve Johnson (U.S.) 7-6(6) 7-6(5) Alexander Zverev (Germany) beat 16-Gilles Simon (France) 6-2 6-2 7-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat 31-Sam Querrey (U.S.) 6-3 6-4 11-Dominic Thiem (Austria) beat 21-Jack Sock (U.S.) 7-5 6-7(5) 6-1 4-Rafa Nadal (Spain) beat Fernando Verdasco (Spain) 6-0 7-6(9)