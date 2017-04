UPDATE 4-Tennis-Copa Bogota women's singles round 2 results

April 12 (Gracenote) - Results from the Copa Bogota Women's Singles Round 2 matches on Wednesday Sara Errani (Italy) beat Sachia Vickery (U.S.) 6-2 6-3 3-Johanna Larsson (Sweden) beat Veronica Cepede Royg (Paraguay) 6-4 6-4 5-Magda Linette (Poland) beat Elitsa Kostova (Bulgaria) 6-4 6-4 Sara Sorribes Tormo (Spain) beat 2-Katerina Siniakova (Czech Republic) 6-2 6-3 Aleksandra Krunic (Serbia) beat Silvia Soler Espinosa (Spain) 6-0 7-5