March 13 (Infostrada Sports) - Results from the Indian Wells Men's Singles Round 1 matches on Thursday Marcos Baghdatis (Cyprus) beat Jiri Vesely (Czech Republic) 6-3 1-1 (Vesely retired) Borna Coric (Croatia) beat Andreas Haider-Maurer (Austria) 6-4 6-4 Thanasi Kokkinakis (Australia) beat Jan-Lennard Struff (Germany) 7-6(3) 6-3 Edouard Roger-Vasselin (France) beat Marinko Matosevic (Australia) 5-7 6-4 6-3 Daniel Gimeno-Traver (Spain) beat Samuel Groth (Australia) 7-6(5) 7-6(6) Adrian Mannarino (France) beat Mischa Zverev (Germany) 6-4 6-4 Jurgen Melzer (Austria) beat Dennis Novikov (U.S.) 6-4 6-4 Ryan Harrison (U.S.) beat Mardy Fish (U.S.) 6-4 4-6 7-6(3) James Duckworth (Australia) beat Dominic Thiem (Austria) 7-6(5) 6-1 Albert Ramos (Spain) beat Viktor Troicki (Serbia) 6-4 6-4 Jarkko Nieminen (Finland) beat Thiemo de Bakker (Netherlands) 7-6(3) 6-4 Federico Delbonis (Argentina) beat Dusan Lajovic (Serbia) 6-4 6-3 Juan Monaco (Argentina) beat Teymuraz Gabashvili (Russia) 6-2 3-6 6-3 Ivan Dodig (Croatia) beat Joao Sousa (Portugal) 6-3 7-5 Tim Smyczek (U.S.) beat Benjamin Becker (Germany) 6-3 7-6(4) Vasek Pospisil (Canada) beat Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 6-4 4-2 (Kukushkin retired)