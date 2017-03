March 14 (Infostrada Sports) - Results from the Indian Wells Men's Singles Round 2 matches on Saturday 4-Andy Murray (Britain) beat Vasek Pospisil (Canada) 6-1 6-3 Thanasi Kokkinakis (Australia) beat 23-Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 7-5 5-7 6-3 14-Ernests Gulbis (Latvia) beat Daniel Gimeno-Traver (Spain) 6-4 6-1 5-Kei Nishikori (Japan) beat Ryan Harrison (U.S.) 6-4 6-4 Juan Monaco (Argentina) beat 10-Marin Cilic (Croatia) 6-4 6-4 16-Kevin Anderson (South Africa) beat Federico Delbonis (Argentina) 7-5 6-4 28-Fernando Verdasco (Spain) beat James Duckworth (Australia) 6-2 7-6(3) 26-Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Tim Smyczek (U.S.) 6-3 6-1 20-Pablo Cuevas (Uruguay) beat Jarkko Nieminen (Finland) 4-6 7-5 6-0 Albert Ramos (Spain) beat 25-Julien Benneteau (France) 6-2 6-3