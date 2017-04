April 29 (Infostrada Sports) - Results from the Istanbul Open Men's Singles Quarterfinal matches on Friday 3-Ivo Karlovic (Croatia) beat 5-Marcel Granollers (Spain) 7-6(2) 6-7(5) 6-4 2-Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat 6-Jiri Vesely (Czech Republic) 7-6(1) 6-1 4-Federico Delbonis (Argentina) beat 8-Albert Ramos (Spain) 7-6(6) 6-4 Diego Schwartzman (Argentina) beat Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) 5-7 7-6(4) 6-2