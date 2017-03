Sept 24 (Infostrada Sports) - Results from the Malaysian Open Men's Singles matches on Wednesday Round 2 4-Julien Benneteau (France) beat Filip Krajinovic (Serbia) 6-4 6-3 1-Kei Nishikori (Japan) beat Rajeev Ram (U.S.) 6-2 6-3 Marinko Matosevic (Australia) beat Go Soeda (Japan) 7-6(5) 6-4 5-Pablo Cuevas (Uruguay) beat Ivan Dodig (Croatia) 3-6 7-5 7-5 Round 1 Benjamin Becker (Germany) beat 6-Joao Sousa (Portugal) 7-6(1) 6-2 Michal Przysiezny (Poland) beat Malek Jaziri (Tunisia) 4-6 6-4 6-2