April 6 (Infostrada Sports) - Latest from the Davis Cup World Group Quarterfinal match between Kazakhstan and Czech Republic on Saturday 2-Czech Republic lead 8-Kazakhstan 2-1 On Friday Lukas Rosol (Czech Republic) beat Andrey Golubev (Kazakhstan) 4-6 6-4 6-2 7-6(6) Jan Hajek (Czech Republic) beat Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 6-3 6-2 6-4 On Saturday Andrey Golubev/Yuri Schukin (Kazakhstan) beat Radek Stepanek/Jan Hajek (Czech Republic) 7-6(2) 6-4 6-3