March 8 (Infostrada Sports) - Latest from the Davis Cup World Group Round 1 match between Britain and U.S. on Sunday Britain lead 7-U.S. 3-1 On Friday James Ward (Britain) beat John Isner (U.S.) 6-7(4) 5-7 6-3 7-6(3) 15-13 Andy Murray (Britain) beat Donald Young (U.S.) 6-1 6-1 4-6 6-2 On Saturday Bob Bryan/Mike Bryan (U.S.) beat Dominic Inglot/Jamie Murray (Britain) 6-3 6-2 3-6 6-7(8) 9-7 On Sunday Andy Murray (Britain) beat John Isner (U.S.) 7-6(4) 6-3 7-6(4)