Sept 13 (Infostrada Sports) - Latest from the Davis Cup World Group Semifinal match between Czech Republic and Argentina on Friday 2-Czech Republic lead 3-Argentina 2-0 On Friday Tomas Berdych (Czech Republic) beat Leonardo Mayer (Argentina) 6-4 4-6 6-3 6-4 Radek Stepanek (Czech Republic) beat Juan Monaco (Argentina) 7-6(3) 6-3 6-2