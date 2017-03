July 18 (Infostrada Sports) - Latest from the Davis Cup World Group Quarterfinal match between Belgium and Canada on Saturday Belgium beat 8-Canada 3-0 On Friday David Goffin (Belgium) beat Filip Peliwo (Canada) 6-4 6-4 6-2 Steve Darcis (Belgium) beat Frank Dancevic (Canada) 3-6 6-1 7-5 6-3 On Saturday Ruben Bemelmans/Kimmer Coppejans (Belgium) beat Daniel Nestor/Adil Shamasdin (Canada) 7-5 3-6 6-4 6-3