May 6 (Infostrada Sports) - Results from the Madrid Open Men's Singles Round 2 matches on Wednesday Marcel Granollers (Spain) beat 13-Gael Monfils (France) 7-6(6) 6-7(7) 6-4 Nick Kyrgios (Australia) beat 1-Roger Federer (Switzerland) 6-7(2) 7-6(5) 7-6(12) 14-Roberto Bautista (Spain) beat Sam Querrey (U.S.) 7-5 6-4 Leonardo Mayer (Argentina) beat 11-Feliciano Lopez (Spain) 7-6(3) 7-6(6) 3-Rafa Nadal (Spain) beat Steve Johnson (U.S.) 6-4 6-3 6-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Richard Gasquet (France) 7-6(3) 7-5 10-Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat Fabio Fognini (Italy) 3-6 6-2 7-5 12-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Jack Sock (U.S.) 6-3 1-6 7-6(4) Fernando Verdasco (Spain) beat 9-Marin Cilic (Croatia) 6-7(5) 7-6(5) 6-3 16-John Isner (U.S.) beat Thomaz Bellucci (Brazil) 7-6(5) 6-7(11) 6-1 Simone Bolelli (Italy) beat Luca Vanni (Italy) 4-6 6-3 6-2 7-David Ferrer (Spain) beat Albert Ramos (Spain) 6-4 6-0 4-Kei Nishikori (Japan) beat David Goffin (Belgium) 6-2 4-6 6-4