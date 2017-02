May 10 (Infostrada Sports) - Results from the Madrid Masters men's singles third round on Thursday 1-Novak Djokovic (Serbia) beat Stanislas Wawrinka (Switzerland) 7-6(5) 6-4 5-David Ferrer (Spain) beat 11-Nicolas Almagro (Spain) 7-6(5) 3-6 7-6(8) 3-Roger Federer (Switzerland) beat 14-Richard Gasquet (France) 6-3 6-2 15-Fernando Verdasco (Spain) beat 2-Rafa Nadal (Spain) 6-3 3-6 7-5 10-Juan Martin Del Potro (Argentina) beat Marin Cilic (Croatia) 6-2 6-4 16-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat 4-Jo-Wilfried Tsonga (France) 7-5 3-6 7-6(2) 6-Tomas Berdych (Czech Republic) beat 12-Gael Monfils (France) 6-1 6-1