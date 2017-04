May 2 (Infostrada Sports) - Results from the Madrid Open Men's Singles Round 1 matches on Monday Sam Querrey (U.S.) beat Pierre-Hugues Herbert (France) 6-7(5) 7-6(5) 6-4 Radek Stepanek (Czech Republic) beat Vasek Pospisil (Canada) 6-1 6-7(4) 6-4 Lucas Pouille (France) beat 12-David Goffin (Belgium) 7-6(4) 2-6 7-6(7) Joao Sousa (Portugal) beat Nicolas Mahut (France) 6-4 6-4 10-Richard Gasquet (France) beat Roberto Carballes (Spain) 6-1 7-6(5) Denis Istomin (Uzbekistan) beat Teymuraz Gabashvili (Russia) 6-1 6-4 Andrey Kuznetsov (Russia) beat Viktor Troicki (Serbia) 6-4 6-4 11-Milos Raonic (Canada) beat Thomaz Bellucci (Brazil) 7-6(4) 6-1 Feliciano Lopez (Spain) beat Leonardo Mayer (Argentina) 7-6(5) 4-6 6-4 16-Gilles Simon (France) beat Marcos Baghdatis (Cyprus) 6-3 3-6 6-4 9-David Ferrer (Spain) beat Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 3-6 6-1 6-2