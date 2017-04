May 3 (Infostrada Sports) - Results from the Madrid Open Men's Singles matches on Tuesday Round 2 10-Richard Gasquet (France) beat Fernando Verdasco (Spain) 6-4 3-6 6-1 2-Andy Murray (Britain) beat Radek Stepanek (Czech Republic) 7-6(3) 3-6 6-1 11-Milos Raonic (Canada) beat Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 6-4 6-7(3) 6-2 5-Rafa Nadal (Spain) beat Andrey Kuznetsov (Russia) 6-3 6-3 Round 1 Borna Coric (Croatia) beat Nicolas Almagro (Spain) 6-2 6-2 Albert Ramos (Spain) beat Jeremy Chardy (France) 6-3 6-4 Pablo Carreno (Spain) beat Grigor Dimitrov (Bulgaria) 7-6(3) 6-3 Denis Kudla (U.S.) beat Ivo Karlovic (Croatia) 6-7(7) 7-6(5) 7-6(4) Juan Martin Del Potro (Argentina) beat 14-Dominic Thiem (Austria) 7-6(5) 6-3 Pablo Cuevas (Uruguay) beat Philipp Kohlschreiber (Germany) 6-3 3-6 7-6(5) Fabio Fognini (Italy) beat Bernard Tomic (Australia) 6-2 6-4 15-Roberto Bautista (Spain) beat Santiago Giraldo (Colombia) 6-3 7-5 Jack Sock (U.S.) beat Benoit Paire (France) 2-6 6-2 7-6(5) Nick Kyrgios (Australia) beat Guido Pella (Argentina) 7-6(7) 6-4 13-Gael Monfils (France) beat Kevin Anderson (South Africa) 6-4 6-1