Aug 11 Montreal Masters men's third round singles results on Thursday (prefix denotes seeding, * indicates new result) *13-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat 3-Roger Federer (Switzerland) 7-6(3) 4-6 6-1 *8-Nicolas Almagro (Spain) beat 10-Richard Gasquet (France) 7-6(5) 6-3 6-Mardy Fish (U.S.) beat Ernests Gulbis (Latvia) 4-6 6-3 6-4 5-Gael Monfils (France) beat 12-Viktor Troicki (Serbia) 3-6 7-6(0) 7-6(5) Janko Tipsarevic (Serbia) beat Ivan Dodig (Croatia) 6-1 6-4 14-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Kevin Anderson (South Africa) 6-4 4-6 6-4 1-Novak Djokovic (Serbia) beat Marin Cilic (Croatia) 7-5 6-2 7-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Ivo Karlovic (Croatia) 6-3 7-6(2) (Compiled by Infostrada Sports; Editing by Peter Rutherford; to query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)