Nov 7 Paris Masters men's singles first-round results on Monday Adrian Mannarino (France) beat Dmitry Tursunov (Russia) 6-2 6-2 Andreas Seppi (Italy) beat Nikolay Davydenko (Russia) 7-6(2) 7-5 Nicolas Mahut (France) beat Juan Carlos Ferrero (Spain) 6-2 6-3 Alex Bogomolov Jr. (U.S.) beat Thomaz Bellucci (Brazil) 4-6 7-6(4) 6-2 Julien Benneteau (France) beat Milos Raonic (Canada) 6-7(5) 7-6(5) 6-4 Florian Mayer (Germany) beat Radek Stepanek (Czech Republic) 7-5 6-3 Kevin Anderson (South Africa) beat Gilles Muller (Luxembourg) 6-3 4-6 6-4 Fernando Verdasco (Spain) beat Marin Cilic (Croatia) 3-6 6-2 6-3 Guillermo Garcia-Lopez (Spain) beat Santiago Giraldo (Colombia) 6-4 1-6 6-4 Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Mikhail Youzhny (Russia) 6-4 6-2

