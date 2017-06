Feb 17 (Gracenote) - Results from the Memphis International Men's Singles Round 2 matches on Thursday Matthew Ebden (Australia) beat Taylor Fritz (U.S.) 6-4 4-6 6-3 Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) beat Darian King (Barbados) 6-3 6-0 Nikoloz Basilashvili (Georgia) beat 1-Ivo Karlovic (Croatia) 7-6(2) 6-3 4-Steve Johnson (U.S.) beat Tim Smyczek (U.S.) 3-6 6-4 6-2