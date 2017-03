Feb 11 (Infostrada Sports) - Results from the Memphis International Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Ryan Harrison (U.S.) beat Bjoern Phau (Germany) 6-3 6-4 Jack Sock (U.S.) beat Adrian Mannarino (France) 7-5 1-6 7-6(5) Alex Kuznetsov (U.S.) beat David Goffin (Belgium) 6-4 6-3 Benjamin Becker (Germany) beat Lukas Lacko (Slovakia) 6-3 6-2 Marcos Baghdatis (Cyprus) beat Rajeev Ram (U.S.) 6-3 6-4 8-Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) beat Teymuraz Gabashvili (Russia) 7-6(9) 7-5 Ivo Karlovic (Croatia) beat Matthew Ebden (Australia) 7-5 6-4