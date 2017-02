Feb 21 Memphis International men's singles first round results on Tuesday (prefix denotes seeding). Ryan Harrison (U.S.) beat Jack Sock (U.S.) 6-3 2-6 6-4 1-John Isner (U.S.) beat Gilles Muller (Luxembourg) 7-6(1) 7-6(4) Sam Querrey (U.S.) beat Alejandro Falla (Colombia) 2-6 6-3 6-4 Ryan Sweeting (U.S.) beat James Blake (U.S.) 6-0 6-2 Sergiy Stakhovsky (Ukraine) beat Robert Kendrick (U.S.) 6-3 7-6(6) (Compiled by Infostrada Sports. Editing by Patrick Johnston. To query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)