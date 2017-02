Feb 23 Memphis International men's singles second round results on Thursday (prefix denotes seeding, * new result). * 4-Milos Raonic (Canada) beat Sergiy Stakhovsky (Ukraine) 6-4 6-4 1-John Isner (U.S.) beat Donald Young (U.S.) 7-6(3) 6-4 Benjamin Becker (Germany) beat Xavier Malisse (Belgium) 7-6(4) 6-4 Olivier Rochus (Belgium) beat Ryan Harrison (U.S.) 6-4 7-5 3-Radek Stepanek (Czech Republic) beat Ryan Sweeting (U.S.) 4-6 6-3 7-6(4) Lukasz Kubot (Poland) beat Philipp Petzschner (Germany) 7-6(5) 6-2 Sam Querrey (U.S.) beat 7-Kevin Anderson (South Africa) 7-6(4) 6-4 Juergen Melzer (Austria) beat Ivan Dodig (Croatia) 2-6 6-3 7-6(5) (Compiled by Infostrada Sports. Editing by Patrick Johnston)

