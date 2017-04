Feb 10 (Infostrada Sports) - Results from the Memphis International Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Benjamin Becker (Germany) beat Tommy Paul (U.S.) 6-4 3-6 6-3 7-John Millman (Australia) beat Austin Krajicek (U.S.) 6-3 6-7(3) 7-5 Henri Laaksonen (Switzerland) beat Matthew Ebden (Australia) 6-1 3-0 (Ebden retired) Marcel Granollers (Spain) beat Malek Jaziri (Tunisia) 6-1 6-3 8-Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) beat Tim Smyczek (U.S.) 6-3 4-6 6-3 Taylor Fritz (U.S.) beat Michael Mmoh (U.S.) 6-3 6-4 Ricardas Berankis (Lithuania) beat Dudi Sela (Israel) 6-7(5) 6-2 7-5