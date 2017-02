Sept 20 Metz International men's singles first round results from France on Tuesday (prefix denotes seeding, * new result). Nicolas Renavand (France) beat Tobias Kamke (Germany) 7-5 6-4 Olivier Rochus (Belgium) beat Stephane Robert (France) 6-1 6-3 Mathieu Rodrigues (France) beat Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 6-2 3-6 6-4 Igor Sijsling (Netherlands) beat Grigor Dimitrov (Bulgaria) 6-2 6-2 Benoit Paire (France) beat Andrey Golubev (Kazakhstan) 7-5 6-2 (Compiled by Infostrada Sports; editing by Toby Davis)