March 25 (Infostrada Sports) - Results from the Miami Men's Singles Round 1 matches on Wednesday Austin Krajicek (U.S.) beat Denis Istomin (Uzbekistan) 6-4 6-4 Albert Ramos (Spain) beat Joao Sousa (Portugal) 6-2 6-2 Jarkko Nieminen (Finland) beat Marinko Matosevic (Australia) 6-3 6-3 Nicolas Almagro (Spain) beat Sergiy Stakhovsky (Ukraine) 6-3 6-7(3) 6-4 Robin Haase (Netherlands) beat Kyle Edmund (Britain) 6-2 6-2 Filip Krajinovic (Serbia) beat Dusan Lajovic (Serbia) 2-6 7-6(5) 4-2 (Lajovic retired) James Duckworth (Australia) beat Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) 6-3 3-6 6-3 Chung Hyeon (South Korea) beat Marcel Granollers (Spain) 6-0 4-6 6-4 Jack Sock (U.S.) beat Go Soeda (Japan) 6-3 6-4 Carlos Berlocq (Argentina) beat Thanasi Kokkinakis (Australia) 6-4 3-6 6-2 Jan-Lennard Struff (Germany) beat Benjamin Becker (Germany) 3-6 7-6(10) 6-4 Donald Young (U.S.) beat Lu Yen-Hsun (Taiwan) 5-1 (Lu Y H retired) Dominic Thiem (Austria) beat Diego Schwartzman (Argentina) 7-6(0) 7-5 Tim Smyczek (U.S.) beat Adrian Menendez (Spain) 4-6 6-3 6-4