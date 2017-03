March 27 (Infostrada Sports) - Results from the Miami Men's Singles Round 2 matches on Friday 6-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Carlos Berlocq (Argentina) 6-7(9) 7-5 6-2 2-Rafa Nadal (Spain) beat Nicolas Almagro (Spain) 6-4 6-2 Dominic Thiem (Austria) beat 10-Feliciano Lopez (Spain) 7-6(4) 4-6 6-3 27-Santiago Giraldo (Colombia) beat Robin Haase (Netherlands) 6-2 3-6 6-0 24-Leonardo Mayer (Argentina) beat Jarkko Nieminen (Finland) 6-4 7-6(5) 3-Andy Murray (Britain) beat Donald Young (U.S.) 6-4 6-2 23-Guillermo Garcia-Lopez (Spain) beat Jan-Lennard Struff (Germany) 6-4 6-4 15-Kevin Anderson (South Africa) beat Sam Querrey (U.S.) 6-7(5) 7-6(3) 6-4 29-Bernard Tomic (Australia) beat Austin Krajicek (U.S.) 7-6(6) 7-5 8-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Chung Hyeon (South Korea) 6-3 6-4