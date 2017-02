March 22 (Infostrada Sports) - Sony Ericsson Open men's first round singles results from Miami on Thursday (* denotes new result) * Sam Querrey (U.S.) beat Matthew Ebden (Australia) 6-1 5-7 7-5 Lu Yen-Hsun (Taiwan) beat Jarkko Nieminen (Finland) 6-4 6-3 Guillermo Garcia-Lopez (Spain) beat Rajeev Ram (U.S.) 6-4 7-6(7) Gilles Muller (Luxembourg) beat Alex Bogomolov Jr. (Russia) 5-7 6-4 7-6(5) David Goffin (Belgium) beat Donald Young (U.S.) 7-5 6-4 Bernard Tomic (Australia) beat Sergiy Stakhovsky (Ukraine) 7-6(4) 6-3 Frank Dancevic (Canada) beat Jeremy Chardy (France) 7-5 7-6(0) Bjoern Phau (Germany) beat Carlos Berlocq (Argentina) 6-4 6-2 Benjamin Becker (Germany) beat Olivier Rochus (Belgium) 5-7 6-3 6-2 Sergey Bubka Jr. (Ukraine) beat Ernests Gulbis (Latvia) 6-4 6-4 Marcos Baghdatis (Cyprus) beat Leonardo Mayer (Argentina) 6-1 6-4 Cedrik-Marcel Stebe (Germany) beat Flavio Cipolla (Italy) 6-3 7-5 Ivo Karlovic (Croatia) beat Lukasz Kubot (Poland) 6-3 6-7(2) 7-6(2) Ryan Harrison (U.S.) beat Potito Starace (Italy) 6-7(6) 6-4 6-4 Igor Kunitsyn (Russia) beat Jesse Levine (U.S.) 7-6(8) 7-6(3) Albert Ramos (Spain) beat Simone Bolelli (Italy) 6-3 6-1

(Editing by Alastair Himmer)