March 23 (Infostrada Sports) - Results from the Sony Ericsson Open men's singles second round matches on Friday (prefix denotes seeding, * new result). * 26-Milos Raonic (Canada) beat Arnaud Clement (France) 7-6(7) 6-2 * 25-Radek Stepanek (Czech Republic) beat Tommy Haas (Germany) 7-6(4) 6-1 * 32-Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Frederico Gil (Portugal) 6-2 7-5 * 19-Florian Mayer (Germany) beat Ivan Dodig (Croatia) 6-4 7-5 9-Janko Tipsarevic (Serbia) beat David Nalbandian (Argentina) 7-5 6-3 18-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat Antonio Veic (Croatia) 6-4 7-5 6-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Xavier Malisse (Belgium) 7-5 7-5 22-Juergen Melzer (Austria) beat Robin Haase (Netherlands) 7-6(2) 3-6 6-4 13-Gilles Simon (France) beat Roberto Bautista (Spain) 6-4 6-2 4-Andy Murray (Britain) beat Alejandro Falla (Colombia) 6-2 6-3